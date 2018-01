Grasso, per LeU legge Severino non basta

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Non valutiamo solo l'aspetto giudiziario, non basta la legge Severino: vogliamo portare in Parlamento donne e uomini rispettati e rispettabili". Lo dice il leader di Liberi e uguali Pietro Grasso, all'assemblea nazionale. "Non candideremo nelle liste estere alcun candidato residente in Italia", dice tra l'altro.