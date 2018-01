(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 GEN - "Noi stiamo molto bene anche senza i rifiuti di Roma, se ritengono di dover far da soli facciano pure, non c'è problema". Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, torna così sul tema dello smaltimento dell'immondizia della Capitale, dopo la richiesta di aiuto attraverso la Regione Lazio e poi il dietrofront dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi. Bonaccini, a margine dell'anniversario del Tricolore a Reggio Emilia, ha spiegato di aver accolto l'invito a ricevere i rifiuti perché "ci sentiamo italiani prima che emiliano-romagnoli. L'immagine - ha ribadito - di una capitale coi sacchetti di spazzatura in strada non fa bene a Roma e all'immagine del Paese. Ci hanno chiesto una mano, ci siamo resi disponibili. Se quella mano non serve più noi continueremo a fare le cose che facciamo tutti i giorni. Leggevo che forse li portano in Abruzzo e in Toscana, è chiaro che non cambia l'assunto". (ANSA).