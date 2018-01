Rai: Calenda, squallidi attacchi da truppa renziana

"Lo fanno ogni volta che devio dalla linea ufficiale o esprimo pensiero autonomo. Triste e squallido ma tutto sommato innocuo". Così il ministro Carlo Calenda risponde su Twitter a chi gli fa notare che, sul canone Rai, "oggi abbiamo la truppa renziana che accusa Calenda di voler fare il premier delle larghe intese, difendendo Mediaset". E poi, in un altro tweet, sottolinea che "sarebbe utile definire insieme il come e perché di un cambiamento di linea sul canone PRIMA di trasferirlo ai giornali".

Spero di aver chiarito posizioni. Grazie per la discussione. Ora Befana con i bimbi. Carbone per me ovviamente.