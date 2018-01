Istat: M5s,Renzi prende in giro italiani

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Renzi e i suoi accoliti del Pd hanno poco da esultare sui dati Istat. Il segretario del Pd si guarda bene dal dire che il governo che lui appoggia, nell'ultima legge di Bilancio, ha permesso un nuovo scudo fiscale sui capitali provenienti dai paradisi fiscali, creando di fatto un regime fiscale privilegiato al riguardo, ed ha previsto anche delle agevolazioni fiscali per i maggiori azionisti. Gentiloni ora, come Renzi prima, tartassa i piccoli e protegge l'oligarchia dei ricchi possidenti". È' quanto afferma in una nota il capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Daniele Pesco secondo il quale "mentre i cittadini, con uno stipendio medio, continuano a pagare tasse altissime, l'esecutivo favorisce sempre coloro che sono in una posizione avvantaggiata. In sostanza continuano a prendere in giro i cittadini italiani".