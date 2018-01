Autostrade: Lega, bloccare aumenti A24

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Il 2018 non è partito bene per i cittadini della Valle Aniene e dei quartieri della zona est della Capitale che utilizzano l'A24. Secondo quanto reso noto dal Governo e confermato dalla società Strada dei Parchi che gestisce la A24 e anche la A25, è già realtà dal 1 di gennaio, un aumento pari al 12,89% sui pedaggi autostradali, che interessa anche i caselli di Ponte di Nona e Settecamini fruiti da popolosi quartieri della Capitale come Ponte di Nona, Settecamini, Case Rosse, La Rustica, Colle degli Abeti e Lunghezza. La stangata, per i cittadini di Roma est, è di 10 centesimi. Per chi usa quotidianamente l'arteria si tratta di una spesa aggiuntiva tra i 4,50 e i 5 euro al mese". Così Barbara Saltamartini vicepresidente dei deputati leghisti e Francesco Zicchieri coordinatore regionale di Lega-Ncs Lazio.