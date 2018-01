Salvini, Maroni premier? Lo escludo

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Che Roberto Maroni possa essere un futuro premier di centrodestra "è da escludere: Maroni è e sarà una risorsa fondamentale per la Lega e non per altri, come Luca Zaia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa nella sede di via Bellerio, dopo la riunione del Consiglio federale.

Salvini, che nel simbolo elettorale ha indicato la sua candidatura a capo del Governo, ha sottolineato che Maroni come Zaia è impegnato a "portare a casa" l'accordo con il Governo per l'autonomia di Lombardia e Veneto, dopo i referendum regionali del 22 ottobre.

"Il tema dell'autonomia - ha detto il leader leghista - ha ormai sfondato e fortunatamente è diventato trasversale.

L'accordo si può firmare entro la fine di gennaio. Il coronamento di trent'anni di battaglia politica e culturale".