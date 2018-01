M5s, proroga candidature parlamentarie

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - L'alto numero degli accessi per le parlamentarie M5s ha provocato rallentamenti e difficoltà per le operazioni di auto candidatura tanto che il Movimento ha deciso di prorogare fino alle 17 di oggi il termine che è appena scaduto. L'annuncio della proroga arriva dal M5s sul blog dove si commenta: "Le parlamentarie sono un successo. Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del M5s unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito".