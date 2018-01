Legali Dl, no a uso simbolo Margherita

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "I promotori di 'Civica Popolare' hanno ricevuto, come preannunciato, una formale diffida dagli avvocati che rappresentano gli organi della Margherita. Il simbolo è tutelato a livello nazionale e non può essere utilizzato. Sia Rutelli, ex-Presidente, sia Enzo Bianco, Presidente dell' Assemblea Federale, sono informati e concordano con il Collegio dei Liquidatori. Anche il Viminale è informato: il simbolo verrebbe fatto decadere". Lo si legge in una nota del Collegio dei Liquidatori DL-La Margherita in Liquidazione.