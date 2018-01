Durnwalder in ospedale dopo malore

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Nel primo pomeriggio è stato ricoverato l'ex Presidente della giunta provinciale Luis Durnwalder. Un lieve malore lo ha indotto a rivolgersi ai medici dell'ospedale di Bolzano. Le indagini diagnostico strumentali e di laboratorio eseguite non rilevano gravi patologie ma resta ricoverato a titolo precauzionale. Si presume che Durnwalder possa tornare a casa nei prossimi giorni per la convalescenza, informa l'Azienda sanitaria. Già nel 2013 Durnwalder era finito in ospedale a causa di un infarto.