Di Maio, candidatura in collegio? Falso

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Oggi i giornali titolano con l'ennesima fake news sul mio conto. Scrivono che io non mi candiderò nel mio collegio uninominale. Da dove abbiano preso le informazioni non si sa. Visto che le candidature per gli uninominali ancora non esistono, dato che sono io stesso a poter decidere dove candidarmi e dal momento che intendo farlo". Lo scrive il candidato premier M5s Luigi Di Maio su Fb dove commenta: "La campagna elettorale sarà tutta così. I giornali in questi mesi non produrranno altro che disinformazione. Più si capirà che possiamo andare al governo più usciranno notizie false. Noi abbiamo la Rete. Usiamola e smascheriamo le loro falsità".