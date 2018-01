Di Battista, mio tour elezioni in camper

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Io non sono candidato ma non me frega proprio nulla: darò il massimo in questa campagna elettorale.

Tra un po' partirò, forse in camper, per tutta Italia perché dobbiamo andare a governare. Ce la possiamo fare. Li vedo tutti terrorizzati. Da qui alle elezioni mentiranno ancora di più su di noi e su Luigi. Ma io me ne rendo ancora più conto adesso che da parlamentare uscente: come cittadino italiano mi sentirei tutelato soltanto dal M5S". Lo dice Alessandro Di Battista in un videomessaggio su Facebook registrato a Belluno. Questa sera il deputato M5S sarà a Modena con Vittorio Ferraresi e Michele Dell'Orco, "due colleghi che stimo tantissimo" dice.