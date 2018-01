Garante Privacy: 'Serve più sicurezza sul sistema Rousseau'

Il Garante per la Privacy, al termine di un'istruttoria aperta la scorsa estate dopo gli episodi di violazione dei sistemi informatici che hanno coinvolto la piattaforma Rousseau e altri siti web riconducibili a M5S, ha adottato un provvedimento con l'indicazione di misure per aumentare il livello di sicurezza del sistema operativo. Il Garante, dichiarando l'illiceità del trattamento dei dati personali da parte dei siti in ragione della comunicazione a soggetti terzi, si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale contestazione delle sanzioni amministrative.