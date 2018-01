Elezioni: Bonino, dal Pd nessuna risposta

Dopo un primo strappo, torna ad attaccare Emma Bonino, accusando il Pd di non dare risposte sulla questione posta della raccolta delle firme per la presentazione delle liste. "Abbiamo spiegato - dice la Bonino -come sia impossibile un apparentamento tra +Europa e Pd per una interpretazione giuridicamente surreale, prima che incostituzionale, della legge elettorale che nonostante le nostre reiterate e tempestive denunce né Governo né Pd hanno saputo o voluto rettificare. E che, impedendoci di avviare da subito la raccolta firme nei collegi plurinominali, mette a repentaglio la presenza stessa della nostra lista alle prossime elezioni". "La risposta ufficiale del Pd - prosegue Bonino - è stata "Vi aiuteremo a raccogliere le firme", che è più o meno come dire: "Se non avete il pane, vi daremo le brioche".

La risposta ufficiosa, che inizia a trapelare copiosa sui giornali e sulle agenzie di stampa, è che staremmo facendo grane per una questione di "posti": cosa platealmente falsa, visto che il problema che poniamo riguarda i "loro", non i "nostri" candidati uninominali". "Infatti, - spiega - per avviare la raccolta delle firme in alleanza con il Pd, +Europa dovrebbe secondo il Viminale avere e scrivere oggi sui moduli per Camera e Senato i nomi precisi (e non modificabili) di 348 candidati uninominali del Pd e delle altre liste della coalizione, esentate dalla raccolta firme. Nomi che per questo saranno decisi, come al solito, negli ultimissimi giorni o più probabilmente all'ultimo giorno (il 29 gennaio), quando nel giro di poche ore sarà impossibile raccogliere, autenticare e corredare dei certificati elettorali le firme di 25.000 italiani. Insomma, noi diciamo loro che non possiamo scrivere sui nostri moduli se e dove si candideranno Renzi, Martina, Orfini, Franceschini, Minniti, Fassino, Rosato, Zanda, Nencini, Lorenzin.. (e potrei continuare con centinaia di nomi) e loro anziché risponderci ci accusano di fare manfrina per le nostre eventuali candidature. Insomma, di male in peggio".

Intanto gli ex prodiani e Verdi di Insieme chiamano i Radicali: 'Venite con noi'. "Siamo pronti a collaborare sin da subito, in risposta al vostro appello di ieri, per mettere insieme le forze ed aiutarvi a superare così il problema delle firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche. La nostra non è una semplice proposta tecnica destinata a superare l'impasse creata dai meccanismi della nuova legge elettorale; agli amici Radicali non vogliamo far sapere solo come possiamo farlo ma soprattutto perché vogliamo farlo. Quello che proponiamo, infatti, è anche e principalmente un vero accordo politico per mettere insieme le nostre culture di provenienza e le nostre forze all'interno di un'unica lista per ribadire la centralità del pilastro europeo all'interno della proposta del centrosinistra per il governo del Paese nei prossimi anni". E' questo il contenuto del messaggio inviato da Giulio Santagata, Angelo Bonelli e Riccardo Nencini, promotori della lista di ispirazione ulivista Insieme, alleata con il Pd alle prossime elezioni ai leader di ai leader di +Europa Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Riccardo Magi.