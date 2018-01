Berlusconi, imitiamo riforma fisco Trump

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Non credo che in Italia si possa importare un 'modello straniero' tantomeno quelli di Trump, perchè la realtà americana è totalmente diversa dalla nostra.

Non posso però negare alcune scelte coraggiose del presidente Usa. La sua riforma fiscale è un modello che noi dovremmo seguire ed imitare, invece di criticarlo e protestare come ha fatto con un certo provincialismo il governo italiano". Lo scrive su twitter il leader di Fi Silvio Berlusconi rilanciano alcuni passaggi della sua intervista al Corriere dell'Umbria.