M5S, 61 giorni cruciali per governo

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - 'MoVimento 5 Stelle' significa 'futuro' ed é a quello che guardiamo, invitandovi a farlo al nostro fianco. Grazie perché é con il vostro contributo che abbiamo scritto il programma di governo a cui avete partecipato con oltre un milione di voti online: un record mondiale! Un programma partecipato e condiviso come mai prima. Siamo la prima forza politica del Paese e l'unica ad avere un programma chiaro e con le coperture e l'unica ad avere un candidato premier'. E' quanto si legge in un post del M5S sul blog di Beppe Grillo.

Nel fare gli auguri di buon anno il M5S traccia la strada della campagna elettorale: Le stanno provando tutte per cercare di fermarci, talvolta arrivando ad attacchi imbarazzanti e noi siamo contenti che lo facciano, perche' si stanno smascherando da soli: hanno il terrore di essere spazzati via. Abbiamo davanti 61 giorni che saranno fondamentali e durante i quali ogni portavoce, ogni attivista, ogni sostenitore deve impegnarsi al massimo', si legge.