Schifani, Cav ha voglia di grandi cose

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Silvio Berlusconi, nel rilasciare la sua odierna intervista al Giornale, pone basi forti per la conclusione positiva dell'anno e della legislatura in un momento di confusione e incertezza per l'Italia istituzionale e reale.

La volontà di condurre una campagna elettorale come quelle a cui ci ha abituato in passato dimostra la sua voglia di fare grandi cose, e come la sua passione non si sia spenta con il passare degli anni. Le indicazioni sul programma sono chiare e lasciano ben intendere il piano concreto che il centrodestra metterà in pratica dopo le elezioni: nei primi cento giorni sarà lotta senza quartiere a povertà, immigrazione e tasse". Lo dice Renato Schifani, senatore di Fi.