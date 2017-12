Mattarella sceglie studio alla vetrata, davanti alla scrivania

La poltrona di velluto cremisi è davanti e non dietro alla scrivania presidenziale, nel discorso per gli auguri di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un modo per significare una maggiore vicinanza agli italiani, così come le mani appoggiate in modo informale sulle ginocchia ed un sorriso mite, che scompare nei momenti di forte commozione, come quello in cui il Presidente ricorda i ragazzi del '99, andati a morire in guerra.

L'abat jour sulla scrivania settecentesca è accesa. Sul tavolo alle spalle di Mattarella le sue carte, ordinate. E sullo sfondo la consolle dorata e la composizione natalizia e tricolore: anturium rossi, fiori bianchi e foglie verdi. Il Quirinale è una casa addobbata per le feste, come quelle degli italiani, per questo messaggio in diretta tv che il Capo dello Stato ha voluto nello studio alla vetrata, dove si svolgono le consultazioni dopo le elezioni, a sottolineare il momento di grande rilievo istituzionale, dopo lo scioglimento delle Camere.

Gli auguri di Mattarella non si prolungano oltre i dieci minuti e vengono preceduti dalle bellissime immagini esterne del Quirinale: i corazzieri, la stella natalizia piena di luci nel cortile d'onore, le bandiere italiana, europea e del Presidente che sventolano nella notte sul torrino. Come sempre quando il Presidente è in casa, nella casa di tutti gli italiani. Le stesse tre bandiere che sono sullo sfondo nello studio, nelle riprese televisive del discorso, con le telecamere che scorrono da destra a sinistra, si fanno più vicine e più lontane, per dare movimento e naturalezza al discorso di Mattarella. Che prima degli auguri sprona l'Italia: "Occorre preparare il domani".