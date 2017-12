Di Maio, pronti a governo competente

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Ci aspetta un 2018 molto impegnativo, ci stiamo preparando per andare al governo con una squadra competente e motivata. Siamo la prima forza politica del paese: è ora di pensare in grande! Buon anno a tutti voi!". Lo scrive, in un post su facebook, il candidato premier M5S Luigi Di Maio.