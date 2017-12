Di Maio, io tra la gente, Pd ridicolo

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Capisco che per il Pd è inconcepibile che un parlamentare possa stare tra la gente e non su un piedistallo, ma questa è la nostra forza. Faccio gli auguri di buon anno anche al Pd, ma forse hanno iniziato i brindisi troppo presto!". Lo afferma in un video su facebook il candidato premier M5S Luigi Di Maio in merito alla polemica sulla sua presenza al Circo Massimo. "Rilassatevi, avete raggiunto il ridicolo ed è assurdo che io sia la prima notizia di La Repubblica per una cosa che non ho detto", spiega.