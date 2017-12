M5S, Di Maio: nuove regole, per noi finita epoca opposizione

"Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. È finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, a margine di un incontro pubblico in un bar di Gorgonzola, dove è accompagnato da Davide Casaleggio. Mantenendo "i nostri valori - ha aggiunto - ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio" dell'Italia.



"Per me è sacrosanto, anche se ci criticheranno, che chi entra in Parlamento e cambia gruppo paghi una multa profumata". Di Maio ha confermato che nel regolamento per le candidature ci sarà una multa per i parlamentari che cambieranno gruppo. Di Maio ha aggiunto che il M5S chiederà di normare "il vincolo di mandato".



Nelle nuove regole "il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni". "Le regole saranno democratiche - ha aggiunto Di Maio - e non faranno sconti a nessuno. Io stesso mi sottoporrò alle parlamentarie". "Non vedo grossissime differenze rispetto al passato - ha aggiunto -, ma vedo un movimento che si attrezza a governare".



Casaleggio, M5S diventa un partito? Non penso - "Non penso": così Davide Casaleggio si è limitato a rispondere ai giornalisti che, al termine di un incontro pubblico insieme al candidato premier Luigi Di Maio, gli hanno chiesto se con le nuove regole il Movimento 5 Stelle si stia trasformando in un partito tradizionale.