Casaleggio, M5s un partito? Non penso

(ANSA) - GORGONZOLA, 30 DIC - "Non penso": così Davide Casaleggio si è limitato a rispondere ai giornalisti che, al termine di un incontro pubblico a Gorgonzola insieme al candidato premier Luigi Di Maio, gli hanno chiesto se con le nuove regole il Movimento 5 Stelle si stia trasformando in un partito tradizionale. Di Maio dal canto suo ha ribadito che presto per il Movimento ci saranno nuove regole. "Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. È finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". "Ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio" dell'Italia. Sarà vietato cambiare gruppo. "Per me è sacrosanto, anche se ci criticheranno, che chi entra in Parlamento e cambia gruppo paghi una multa profumata". Di Maio ha precisato che tra le regole resta quella del doppio mandato. (ANSA).