Berlusconi, via retroattività L.Severino

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sui tempi della sentenza di Strasburgo non so. Mi aspetterei che ci sia un responso di giustizia che dica che non si può condannare qualcuno con una legge successiva ai fatti di cui si discute. L'applicazione retroattiva della legge Severino andrebbe cancellata". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Coffee Break su La7 riferendosi alla causa davanti alla Corte di Strasburgo.