Di Maio, Berlusconi ci copia su reddito

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Benvenuto Berlusconi! Oggi ha ammesso che all'Italia serve il Reddito di cittadinanza, ma per 5 anni FI ha votato contro. Quando saremo al governo gli ricorderemo questa dichiarazione per chiedere a Forza Italia di votarlo. Lo chiama reddito di dignità per nascondere che ci copia". Lo scrive su Twitter il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.