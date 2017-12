Da Roma a Napoli, i pranzi di Natale di S.Egidio

Dallo storico appuntamento a Santa Maria in Trastevere a Roma, dove è cominciata questa tradizione, alle periferie africane e latinoamericane: i pranzi di Natale di Sant'Egidio hanno conosciuto quest'anno migliaia di invitati.



Sono i poveri amici della Comunità durante tutto l'anno: senza dimora, anziani soli, immigrati - tra cui i profughi venuti con i corridoi umanitari - i detenuti e i bambini di strada delle periferie del Sud del mondo. Si calcola che in Italia abbiano partecipato circa 60 mila persone e oltre 200 mila in una settantina di Paesi di tutti i continenti. Tavolate in cui si confonde chi aiuta e chi viene aiutato.



Numerosi anche gli appuntamenti nelle carceri italiane (in 55 penitenziari per 5.500 detenuti): domani, 26 dicembre, a Regina Coeli.

I pranzi di Natale di Sant'Egidio, "resi possibili grazie all'aiuto di tanti amici della Comunità, hanno trasmesso un messaggio di pace e solidarietà contro ogni divisione e indifferenza. Ma hanno anche fatto emergere la generosità di tanti, la voglia di aiutare chi è più fragile per costruire un mondo più umano e vivibile per tutti", conclude la nota della Comunità.