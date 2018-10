Trump: 'Khashoggi è morto. Se responsabile Riad pagherà'

Per la prima volta dopo 16 giorni dalla scomparsa a Istanbul di Jamal Khashoggi, il presidente americano Donald Trumo dice quello che tutti pensano: il giornalista dissidente saudita "è morto". E lo fa, in un'intervista al New York Times, basandosi sui risultati dell'intelligence "provenienti da ogni parte". Poi avverte: "E' una brutta storia e le conseguenze saranno severe" se sarà provata la responsabilità di Riad. La monarchia starebbe però già correndo ai ripari e, sempre secondo il Nyt, sarebbe pronta a incolpare un alto funzionario dei servizi sauditi.



Trump è stato aggiornato alla Casa Bianca dal segretario di Stato Mike Pompeo, di ritorno dalla missione a Riad e Ankara, che gli ha chiesto di lasciare al principe ereditario Mohammed bin Salman qualche giorno in più rispetto alla scadenza di questo fine settimana. Ai cronisti, ha assicurato lui stesso che il principe si è impegnato personalmente con il presidente a fare chiarezza. La Casa Bianca, scrive il Nyt, sarebbe inoltre già stata informata del nome che i sauditi vorrebbero sacrificare nella speranza di smorzare la crisi internazionale e alleggerire la posizione dell'erede al trono: si tratta, rivela il Nyt, del generale Ahemd al-Assiri, uomo di punta dei servizi sauditi e consigliere della corona. I sospetti di insabbiamento però restano forti. Le ong sollecitano un'indagine indipendente dell'Onu. Ma il Palazzo di Vetro frena: ci sarà solo "se tutte le parti coinvolte lo chiedono o se c'è un mandato legislativo da parte di un organo delle Nazioni Unite".

Intanto l'assenza di risposte credibili sulla sorte del giornalista sta costringendo in queste ore i governi occidentali a prendere le distanze dall'Arabia Saudita. La 'Davos del deserto', organizzata bin Salman per attrarre investimenti, rischia sempre più il flop. L'ultima defezione, la più pesante, arriva proprio da Washington: anche il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha scelto di fare un passo indietro, scuotendo immediatamente i mercati, timorosi che la situazione sfugga di mano all'amministrazione di Donald Trump e spinga il Regno a reagire con un calo della produzione di greggio, facendone rialzare il prezzo. Il forfait americano arriva poco dopo quello dei ministri economici di Gran Bretagna, Francia e Olanda. La conferenza di Riad, prevista dal 23 al 25 ottobre, avrà quindi un profilo ben più basso delle attese, visti anche i ritiri di molti giganti della finanza e dell'editoria, da Uber a Credit Suisse passando per BlackStone e Cnn.