Nuova Zelanda, 5 morti e 8 dispersi

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - E' di 5 morti, 31 persone ricoverate in ospedale e 8 dispersi é il bilancio dell'eruzione del vulcano sulla White Island: lo ha reso noto la premier Jacinda Ardern, lodando l'azione "eroica" dei soccorritori. Lo riferiscono i media neozelandesi. "Non ci sono segni di vita" sull'isola, ha riferito più tardi la polizia neozelandese: le persone che potevano essere recuperate ancora in vita sono già state messe in salvo. Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull'isola. "In base alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci sia alcun sopravvissuto", è stato il comunicato finale.