Australia: coltre di fumo Sydney

(ANSA) - PERTH, Australia, 21 NOV - Non si arresta la serie di incendi che investe da giorni l'Australia. I roghi adesso si stanno propagando nella parte orientale e meridionale del paese e anche Sydney oggi è stata avvolta da una densa coltre di fumo che ha reso scarsamente visibile il suo skyline.

Già nei giorni scorsi il fumo proveniente dai roghi aveva creato seri problemi alla qualità dell'aria nella città più popolosa dell'Australia. Nel Galles del Sud i livelli di inquinamento atmosferico hanno superato di 10 volte gli standard nazionali. Nello stato della Victoria del sud è stato diramato un allerta da codice rosso, per la prima volta in 10 anni. Si prevedono temperature superiori ai 40 gradi.