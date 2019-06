Christchurch, Tarrant si dice innocente

(ANSA) - CHRISTCHURCH (NUOVA ZELANDA), 14 GIU - Brenton Tarrant, sotto processo per il massacro di Christchurch in Nuova Zelanda, si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa.

Il suprematista bianco australiano di 28 anni è accusato di aver ucciso 51 persone nell'attacco a due moschee il 15 marzo scorso.