Nuova Zelanda:dolore regina 'spaventoso'

(ANSA) - LONDRA, 15 MAR - Dolore e sgomento nelle parole di Elisabetta II per la strage anti-islamica in Nuova Zelanda, Paese tuttora sotto la corona britannica. "Sono profondamente rattristata dagli spaventosi eventi di oggi a Christchurch", scrive la regina in un messaggio al governatore generale del Regno nel Paese dell'Oceania diffuso da Buckingham Palace. "Il principe Filippo ed io inviamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perduto la vita. I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti i neozelandesi".