Australia, banconota per non vedenti

(ANSA) - SYDNEY, 9 OTT - Quattro piccole protuberanze in fondo alla nuova banconota australiana da 50 dollari, in circolazione dal 18 ottobre, renderanno la vita più facile alle persone con disabilità visive. Lo ha detto il ministro del Tesoro Josh Frydenberg, che ha presentato la banconota nella sede dell'Ong di supporto agli ipovedenti Vision Australia. I quattro rigonfiamenti permetteranno di distinguere i 50 dollari dalle banconote da 5, che ne hanno una, e da 10 che ne hanno due. Una nuova banconota da 20 dollari sarà emessa il prossimo anno e ne avrà tre. Seguirà quella da 100 dollari nel 2020. Frydenberg ha ricordato che il taglio da 50 rappresenta quasi metà delle banconote in circolazione, e che la speciale caratteristica della nuova banconota è frutto di una petizione di decine di migliaia di firme, presentata alla Reserve Bank nel 2015 a nome di persone con disabilità visive che non riuscivano a contare i soldi.