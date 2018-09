Australia, banche sotto inchiesta

(ANSA) - SYDNEY, 28 SET - Ha presentato oggi la sua relazione provvisoria la Commissione australiana d'inchiesta sui servizi bancari e finanziari, che dall'inizio dell'anno ha indagato e tenuto udienze su casi di cattiva condotta di banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione. Nel corso delle udienze, protrattesi per mesi, sono emerse gravi infrazioni e pratiche creditizie predatorie che hanno coinvolto alcune delle maggiori banche e compagnie finanziarie del Paese. La Commissione, presieduta dall'ex giudice dell'Alta Corte Kenneth Hayne, ha esercitato i suoi poteri straordinari convocando testimoni e obbligandoli a rispondere alle domande e a presentare documenti. Nella relazione, di quasi mille pagine, il commissario Hayne spiega che le domande a cui la Commissione doveva rispondere erano due: il perché si sia verificata una condotta così criminale e come impedire che si ripeta in futuro.

Tra i motivi additati dalla commissione, le norme che legano gli stipendi ai profitti, che avrebbero incentivato gli illeciti.