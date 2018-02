Tonga, ciclone Gita distrugge Parlamento

(ANSA) - WELLINGTON (NUOVA ZELANDA), 13 FEB - Il ciclone Gita ha distrutto l'edificio che ospita il Parlamento del Regno di Tonga, oltre a numerose abitazioni e chiese dello Stato-arcipelago del Pacifico.

La perturbazione, che ora si dirige verso le isole Fiji e sta acquistando intensità, ha causato black out elettrici a Tonga, con venti di oltre 200 km orari: circa 5.000 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni ed hanno trascorso la notte scorsa in centri di emergenza.

Non si hanno notizie per il momento di feriti o vittime.