nave Zandaam passerà Canale di Panama

(ANSA) - PANAMA CITY, 29 MAR - L'Authority del Canale di Panama (Acp) ha concesso alla nave da crociera Zaandam, da due giorni all'ancora al largo delle coste panamensi, l'autorizzazione di attraversamento dell'istmo, che in un primo momento era stata negata per la presenza a bordo di varie persone contagiate dal coronavirus, di cui 4 decedute.

Durante la giornata di ieri 401 turisti, risultati negativi ad un test di presenza del Covid-19, hanno iniziato a essere trasferiti sulla Rotterdam, inviata dalla compagnia Holland America Line, proprietaria di entrambe le navi. In un comunicato il ministero della Sanità panamense ha spiegato che la revoca della proibizione di transito "è stata adottata rispettando il regolamento sanitario per fornire un aiuto umanitario che permetta alla Zaandam di continuare il suo viaggio" verso Fort Lauderdale, in Florida.