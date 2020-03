I Clinton donano pizze a staff medico Ny

Una gradita sorpresa ha colto lo staff medico di alcuni ospedali dello Stato di New York, alle prese con turni massacranti a causa dell'epidemia del coronavirus che al momento conta 17mila contagiati e più di 200 morti nella città. Per ringraziarli del loro lavoro, l'ex segretario di Stato, Hillary Clinton, e l'ex presidente, Bill Clinton, hanno fatto consegnare pizze negli ospedali della contea di Westchester, dove la coppia risiede.

"Sorprendente!!! Sono un medico del pronto soccorso del St John's Riverside Hospital e mi hanno appena consegnato una pizza dai Clinton. Grazie!!! Abbiamo bisogno di leader come voi in questo difficile momento. Tanta gratitudine. Non sapevo in che altro modo ringraziarvi", ha twittato la dottoressa Angela Cirilli. La notizia è stata poi confermata alla Cbs da un portavoce dei Clinton.