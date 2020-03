Coronavirus, accordo a piano Usa da 2.000 mld misure stringenti anche in Iran

10:32 Jackson Browne è risultato positivo al coronavirus - Lo ha reso noto il cantautore americano a Rolling Stone. Browne, 71 anni, ha fatto il test per il Covid-19 dopo aver accusato una "piccola tosse e la febbre" in seguito a un viaggio a New York all'inizio di questo mese. I sintomi sono "lievi", ha chiarito.

10: 32 Rohani, in Iran tutti a casa 15 giorni - L'Iran adotterà misure ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente Hassan Rohani, spiegando che per 15 giorni ci saranno limitazioni alla libera circolazione che potrebbero "creare difficoltà".



9:19 In Italia le chiamate di gruppo sono aumentate del 1.000% - Da quando il coronavirus ha colpito l'Italia, le chiamate di gruppo su Messenger e WhatsApp sono aumentate, in termini di tempo, di oltre il 1.000%. Lo rende noto Facebook in un post firmato da due vicepresidenti, Alex Schultz e Jay Parikh.

8:40 Confermati gli scioperi di oggi - Gli scioperi dei metalmeccanici della Lombardia e del Lazio proclamati per oggi sono confermati. Lo riferiscono i sindacati spiegando che si va verso l'accordo con il Governo sulle attività da chiudere per l'emergenza Coronavirus ma che un nuovo incontro è previsto per le 12. Gli scioperi sono in corso e riguardano tutta l'industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi al di fuori delle attività legate a quella ospedaliera e sanitaria e alla produzione di macchine per questa attività.

7:05 C'è accordo per piano americano da 2 bilioni - La maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver raggiunto con i democratici e la Casa Bianca un accordo su uno "storico" piano da 2.000 miliardi di dollari per rilanciare la prima economia mondiale, colpita duramente dalla pandemia di coronavirus.

6:25 Zero casi nell'Hubei - La Cina rimuove dopo due mesi le restrizioni all'Hubei, la provincia epicentro della pandemia del coronavirus, annunciando ancora una volta zero casi di infezione sul fronte domestico. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nella giornata di ieri sono stati confermati altri 47 contagi importati, saliti a totali 474, in gran parte legati al rientro di cittadini cinesi. Tre dei quattro decessi sono avvenuti dell'Hubei e due nel capoluogo Wuhan, dove il blocco sarà rimosso l'8 aprile.

2:47 Record di morti in Usa, 163 in 24 ore - Negli Stati Uniti si registrano almeno 163 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, il bilancio peggiore nel Paese da quando è esplosa l'epidemia. Sono 52.976 i casi di contagio finora accertati negli Usa.

1:22 Trump, si vede luce in fondo al tunnel - "Stiamo gia' cominciando a veder la luce in fondo al tunnel": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, mentre l'epidemia del coronavirus negli Stati Uniti ha ormai superato i 52mila casi con oltre 600 morti.