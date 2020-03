L'Onu chiede cessate il fuoco mondiale

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - "La furia del coronavirus mostra la follia della guerra. Ecco perché oggi chiedo un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. È tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite. Alle parti in guerra dico: ritiratevi dalle ostilità". E' il messaggio lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Non dimentichiamo che nei Paesi devastati dalla guerra, i sistemi sanitari sono crollati", ha aggiunto.