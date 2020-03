Biden vince in Florida, Illinois,Arizona

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Joe Biden si è aggiudicato le primarie democratiche in Florida, Illinois ed Arizona, vanificando così qualunque chance di rimonta dell'avversario Bernie Sanders: Donald Trump, se ce n'era bisogno, adesso sa che nelle urne il tre novembre prossimo sfiderà l'ex vice presidente.

Biden ha conquistato finora 18 Stati, agguantando almeno 1.400 delegati sui 1.991 necessari per la nomination.

Da parte sua, il tycoon - vincendo anch'egli nelle primarie senza rivali in Florida e Illinois - si è assicurato un numero di delegati ormai sufficiente per conquistare la nomination repubblicana.