Coronavirus: Corte Ohio rinvia primarie

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - Il mini Super Tuesday di oggi perde uno dei quattro Stati chiamati alle urne per le primarie: una corte in Ohio ha infatti accolto la richiesta del governatore Mike DeWine di rinviare le elezioni al 2 giugno, ritenendo che ci potrebbe essere un "danno irreparabile" se gli elettori andassero nei seggi nell'emergenza coronavirus. I giudici hanno rinviato al primo giugno la scadenza per il voto da casa.