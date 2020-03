Weinstein chiede condanna a 5 anni

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Mentre i pubblici ministeri vogliono una punizione severa per l'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, i suoi avvocati affermano che merita compassione per la sua "storica caduta in disgrazia" e i suoi gravi problemi di salute. In una lettera depositata alla vigilia della sentenza di condanna per stupro, attesa domani a New York, la difesa ha chiesto al giudice di stabilire un periodo di detenzione in carcere di 5 anni, decisamente meno della pena massima consentita dalla legge, pari a 29 anni. "Ha perso i mezzi per guadagnarsi da vivere - hanno spiegato - La sua caduta in disgrazia è stata storica, forse senza pari nell'era dei social media". Per quanto riguarda i motivi di salute, hanno affermato che oltre ai problemi cardiaci Weinstein ha a che fare con le conseguenze di un intervento chirurgico non riuscito alla schiena dopo un incidente d'auto la scorsa estate, e problemi agli occhi che richiedono cure per non diventare cieco.