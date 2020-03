Coronavirus:Boston,stop parata S.Patrick

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Dopo la decisione di Dublino anche Boston ha annunciato la cancellazione della tradizionale parata per la festa di San Patrizio. L'evento era in programma per il 15 marzo ma il sindaco Marty Walsh ha deciso di prendere la drastica decisione in nome della sicurezza della salute pubblica.

Al momento la città di New York non ha comunicato alcun cambiamento di piani per la storica parata lungo la Quinta Strada prevista per il 17 marzo. Il sindaco Bill de Blasio ha detto che tiene sott'occhio gli sviluppi del virus.