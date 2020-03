Usa 2020: Cory Booker appoggia Joe Biden

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - Il senatore democratico ex candidato alla Casa Bianca, Cory Booker, appoggia Joe Biden.

"Riporterà onore nell'Ufficio Ovale e affronterà le sfide più pressanti" del paese, afferma Booker. L'endorsment arriva alla vigilia del voto in sei stati, incluso il Michigan con i suoi 125 delegati.