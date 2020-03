Coronavirus, Trump: andrà tutto bene

(ANSA) - WASHINGTON, 6 MAR - "Tutti devono state calmi. Tutto funzionerà bene, speriamo che non duri troppo a lungo": Donald Trump ha risposto così alla prima domanda, sul coronavirus, in un dibattito con potenziali elettori sulla Fox mentre in Usa crescono i casi e le polemiche per i ritardi nell'affrontare l'emergenza. Poi ha aggiunto con una mezza battuta: "la gente ora sta negli Usa, spende i suoi soldi negli Usa e a me piace questo".