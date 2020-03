Usa: tornado a Nashville, almeno 8 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Un potente tornado si è abbattuto sulla regione centrale del Tennessee e ha investito la città di Nashville, causando la morte di almeno otto persone e provocando un vasto blackout che ha lasciato migliaia di famiglie senza corrente elettrica. Almeno 40 gli edifici e le strutture collassati.

A Nashville e in altre parti dello stato il tornado ha causato disagi e ritardi all'apertura dei seggi per le primarie democratiche del SuperTuesday. In alcuni casi si è reso necessario spostare i seggi ospitati in strutture danneggiate.