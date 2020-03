Usa 2020:Sanders in Vermont,Biden a L.A.

(ANSA) - BURLINGTON (VERMONT), 3 MAR - Per la lunga notte del Super Tuesday Bernie Sanders torna con la moglie Jane in Vermont, nella sua Burlington, cittadina di 40 mila abitanti dove abita e dove ha lanciato la sua 'rivoluzione' quarant'anni fa quando ne diventò sindaco. Dalle 19.30 locali (l'1.30 in Italia) il senatore trascorrerà la serata con volontari e sostenitori al Champlain Valley Exposition, l'expo locale dove si esibirà la Mallet Brothers band, con Phish's Mike Gordon e Joh Fishman.

Joe Biden trascorrerà invece la giornata in California, lo stato più popoloso e quindi col maggior numero di delegati: dopo una tappa a Oakland, attenderà i risultati a Los Angeles. Il miliardario Michael Bloomberg, vera incognita di questa tornata elettorale, si barrica invece in Florida, dove non si vota nel Super Tuesday ma il 17 marzo: passerà la serata in una grande sala del Convention center di Palm Beach, a due passi da Mar-a-Lago, la 'Casa Bianca d'inverno' di Donald Trump.