Super Tuesday, Sanders primeggia

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - In 14 dei 16 Stati che votano nel Super Tuesday del 3 marzo nelle primarie democratiche per la Casa Bianca Bernie Sanders guida o e' piazzato in posizioni competitive nei sondaggi. Il senatore e' in testa in California e in Texas, i due Stati piu' popolosi e quindi col maggior numero di delegati, ma anche in Virginia e nel Massachusetts, lo stato di Elizabeth Warren.