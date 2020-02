Usa 2020: media, Obama con Sanders

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Barack Obama ha rassicurato privatamente la campagna di Bernie Sanders che non interverrà nelle primarie e che sosterrà il senatore del Vermont se otterrà la nomination per la Casa Bianca. Lo scrive il New York Magazine, citando fonti vicine all'ex presidente.

Le rassicurazioni sono arrivate dopo che a fine gennaio la Fox aveva twittato lo "scoop" che Obama era sempre più preoccupato dall'ascesa del senatore socialista nei sondaggi e che stava considerando una dichiarazione pubblica.