Usa 2020: Biden critica Bloomberg

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - "E' stato un repubblicano per tutta la sua vita, non ha dato il suo endorsement ne' a Barack Obama ne' a me quando siamo scesi in campo": Joe Biden attacca il miliardario Michael Bloomberg a poche ore dal dibattito tv a Las Vegas tra candidati presidenziali dem.

Biden ha sottolineato durante un evento in Nevada che è stato per 8 anni a fianco di Obama mentre Bloomberg - che in passato è stato repubblicano e indipendente - lo ha criticato, salvo poi usarlo nei suoi spot per le primarie.