Usa: stretta Ny su bottiglie di plastica

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - New York potrebbe diventare la prima città americana a bandire le bottiglie di plastica da tutti gli edifici e proprietà comunali. Il sindaco Bill de Blasio ha infatti firmato un ordine esecutivo che vieta la vendita del monouso e non solo per l'acqua ma per tutti i tipi di bevande. La misura dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2021 e ogni anno potrebbe alleggerire la città di circa un milione di bottiglie di plastica. Nel 2014 ci ha pensato la città di San Francisco a proibire le bottiglie di plastica su suolo demaniale ma solo per l'acqua.

"Fanno male al pianeta - ha detto de Blasio in riferimento alle bottiglie di plastica - non ne abbiamo bisogno, è ora di sbarazzarcene".

Il bando interessa anche i parchi cittadini e, per ironia della sorte, visto che il presidente Trump nel 2017 ha messo fine ad un divieto del 2011 per i parchi federali, anche le due piste di pattinaggio su ghiaccio della Trump Organization a Central Park e al campo di golf a Ferry Point Park nel Bronx.