Foto Air Force One, gaffe campagna Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - Un imponente Air Force One che fa bella mostra di se' dietro il folto pubblico della Daytona 500, la gara più importante della stagione della NASCAR. E' la foto pubblicata su Twitter da Brad Parscale, manager della campagna di Trump per celebrare l'arrivo del presidente a Daytona Beach in occasione della corsa. "@realDonaldTrump ha già vinto #Daytona500 prima ancora che la corsa sia iniziata", si legge nella didascalia della foto. Peccato che la foto in questione risalga al 2004 e fu scattata in occasione della visita sul circuito di Daytona dell'allora presidente George W. Bush. Parscale ha fatto marcia indietro solo dopo alcune ore, quando sui social erano già arrivati migliaia di commenti critici e ironici. Poi ha pubblicato una nuova foto, questa volta attuale, che mostra l'Air Force One in volo sullo sfondo del pubblico.