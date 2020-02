Huawei, 'dagli Usa accuse infondate'

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Queste nuove accuse sono prive di fondamento e si basano in gran parte su vecchie dispute civilistiche risolte. Questo nuovo atto d'accusa è parte del tentativo del Dipartimento di Giustizia Usa di danneggiare irrevocabilmente la reputazione di Huawei e la sua attività per motivi legati alla concorrenza piuttosto che all'applicazione della legge stessa". E' il commento di Huawei dopo le accuse mosse dal procuratore federale di Brooklyn, a New York, di "criminalità organizzata" per aver rubato segreti commerciali Usa.